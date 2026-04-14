La Gagne des Gueux – Ciné-débat, Cinéma Saint Paul, Rezé

La Gagne des Gueux – Ciné-débat Jeudi 23 avril, 20h00 Cinéma Saint Paul Loire-Atlantique

4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Ciné-débat organisé avec La Cloche de Nantes, autour du documentaire « La Gagne des Gueux », qui suit la préparation du Carnaval de Blois par les gens de la rue, fédérés avec travailleurs sociaux et bénévoles autour d’un projet de création théâtrale.

« La Gagne des Gueux » c’est l’histoire foutraque de cette aventure collective autour d’une tentative de représentation dans l’espace public, c’est les confidences qui sont rendues possibles par le temps long et la qualité des rencontres, c’est le charivari joyeux des pauvres et la mélancolie révoltée de la misère.

Réalisation : Amélia Bréchet

Durée du film : 28 min.

Ouverture du 7ème Bar dès 19h – Concert de Beufa

La séance sera suivie d’un échange avec Beufa et la réalisatrice (sous réserve)

Cinéma Saint Paul 38 Rue Julien Douillard, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html »}]

Ciné-débat – Sortir de l’isolement : le pouvoir d’agir des personnes précarisées. La Cloche de Nantes