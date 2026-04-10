La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:00 –

Gratuit : non 4 € 4 € Réservation : https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html Tout public

Ciné-débat organisé avec La Cloche de Nantes, autour du documentaire « La Gagne des Gueux », qui suit la préparation du Carnaval de Blois par les gens de la rue, fédérés avec travailleurs sociaux et bénévoles autour d’un projet de création théâtrale. « La Gagne des Gueux » c’est l’histoire foutraque de cette aventure collective autour d’une tentative de représentation dans l’espace public, c’est les confidences qui sont rendues possibles par le temps long et la qualité des rencontres, c’est le charivari joyeux des pauvres et la mélancolie révoltée de la misère. Réalisation : Amélia BréchetDurée du film : 28 min. Ouverture du 7ème Bar dès 19h – Concert de Beufa La séance sera suivie d’un échange avec Beufa et la réalisatrice (sous réserve)

Cinéma Saint Paul Pont Rousseau Rezé 44400

02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/ https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html



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