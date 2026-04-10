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La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé

La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé

La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Cinéma Saint Paul

Adresse : 38 Rue Julien Douillard

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : 4 € 4 € Réservation : https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:00 –
Gratuit : non 4 € 4 € Réservation : https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html Tout public 

Ciné-débat organisé avec La Cloche de Nantes, autour du documentaire « La Gagne des Gueux », qui suit la préparation du Carnaval de Blois par les gens de la rue, fédérés avec travailleurs sociaux et bénévoles autour d’un projet de création théâtrale. « La Gagne des Gueux » c’est l’histoire foutraque de cette aventure collective autour d’une tentative de représentation dans l’espace public, c’est les confidences qui sont rendues possibles par le temps long et la qualité des rencontres, c’est le charivari joyeux des pauvres et la mélancolie révoltée de la misère. Réalisation : Amélia BréchetDurée du film : 28 min. Ouverture du 7ème Bar dès 19h – Concert de Beufa La séance sera suivie d’un échange avec Beufa et la réalisatrice (sous réserve)

Cinéma Saint Paul Pont Rousseau Rezé 44400
02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/ https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html


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