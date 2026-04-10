La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé
La Gagne des Gueux – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé jeudi 23 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 20:00 –
Gratuit : non 4 € 4 € Réservation : https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html Tout public
Ciné-débat organisé avec La Cloche de Nantes, autour du documentaire « La Gagne des Gueux », qui suit la préparation du Carnaval de Blois par les gens de la rue, fédérés avec travailleurs sociaux et bénévoles autour d’un projet de création théâtrale. « La Gagne des Gueux » c’est l’histoire foutraque de cette aventure collective autour d’une tentative de représentation dans l’espace public, c’est les confidences qui sont rendues possibles par le temps long et la qualité des rencontres, c’est le charivari joyeux des pauvres et la mélancolie révoltée de la misère. Réalisation : Amélia BréchetDurée du film : 28 min. Ouverture du 7ème Bar dès 19h – Concert de Beufa La séance sera suivie d’un échange avec Beufa et la réalisatrice (sous réserve)
Cinéma Saint Paul Pont Rousseau Rezé 44400
02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/ https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/MBW1ZC/la-gagne-des-gueux.html
Afficher la carte du lieu Cinéma Saint Paul et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Expo-vente solidaire des Amis des Enfants du Monde Maison des Isles, Rezé Rezé 18 avril 2026
- Pensée à l’instant dite – Soizic Lebrat L’Auditorium Rezé 25 avril 2026
- Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé 1 mai 2026
- Les Fanfaronnades – Festival de fanfares Trentemoult Rezé 7 mai 2026
- Visite-atelier : archéologie funéraire Chronographe (Le) Rezé 10 mai 2026