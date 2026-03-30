Expo-vente solidaire des Amis des Enfants du Monde Maison des Isles, Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Après le succès de l’expo-vente solidaire 2025, les Amis des Enfants du monde (AEM) organisent un nouvel évènement culturel et solidaire à Rezé. Ce sera leur quatrième expo-vente sur le port de Trentemoult. Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 de 10h à 18h Quinze artistes (sculptrices et peintres) proposent aux visiteurs de découvrir leurs univers :Lydie Allaire, Claudette Baholet, Philippe Burban, Géraldine Calaci, Yannick Civel, Carole Dando, Grégoire de Mont-Marin, Maryvonne Dehoux, Violaine Guezengar, Hélène Gobin-Langlais, Joël Havard, Sylvie Legendre, Alain Lemascon, Paule Marnat, Elisabeth Turon. Se côtoieront des expériences et des univers très variés, accessibles à tous les budgets, avec parfois des œuvres originales à moins de 20 €.S’engageant à soutenir notre association de solidarité internationale, les artistes nous offrent la moitié du prix de vente de chaque œuvre.Une bonne action peut également être une bonne affaire : pour l’acheteur, une réduction d’impôts est possible.

Maison des Isles, Rezé Rezé 44400

https://www.facebook.com/events/1551956036069776



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