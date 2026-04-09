Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-01 20:00 –

Gratuit : non 20 € à 50 € 20 € à 50 € Billetterie : https://www.nantes-basket.com/ Tout public

Le Nantes Basket Hermine propose le vendredi 1er mai 2026 à la Trocardière, un format inédit : un match de championnat accompagné d’un showcase exclusif de l’artiste Naza. À l’occasion de cette rencontre d’Élite 2 face à Saint-Chamond-Andrézieux, le club nantais transforme une soirée sportive en un véritable événement hybride mêlant sport, musique et divertissement.

Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Château de Rezé Rezé 44400



Afficher la carte du lieu Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) et trouvez le meilleur itinéraire

