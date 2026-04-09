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Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé

Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé

Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière)

Adresse : 91 Rue de la Trocardière

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-01

Fin : 2026-05-01

Heure de début : 20:00

Tarif : 20 € à 50 € 20 € à 50 € Billetterie : https://www.nantes-basket.com/

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-01 20:00 –
Gratuit : non 20 € à 50 € 20 € à 50 € Billetterie : https://www.nantes-basket.com/ Tout public 

Le Nantes Basket Hermine propose le vendredi 1er mai 2026 à la Trocardière, un format inédit : un match de championnat accompagné d’un showcase exclusif de l’artiste Naza. À l’occasion de cette rencontre d’Élite 2 face à Saint-Chamond-Andrézieux, le club nantais transforme une soirée sportive en un véritable événement hybride mêlant sport, musique et divertissement.

Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Château de Rezé Rezé 44400

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