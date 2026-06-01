JEA : Atelier d’éducation aux médias (EMI) avec Maud Lorgeray, journaliste, Le Chronographe, Rezé

JEA : Atelier d’éducation aux médias (EMI) avec Maud Lorgeray, journaliste Dimanche 14 juin, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, plusieurs ateliers auront lieu en simultané. L’objectif est d’utiliser l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle comme terrain de jeu pour débusquer les bonnes informations, croiser les sources et réaliser les interviews comme un vrai journaliste.

Une mini-enquête autour des clichés de la maternité, à déconstruire est aussi proposée et animée par la journaliste Maud Lorgeray. Du matériel est mis à disposition des participants pour capter les témoignages, ressentis et impressions enregistrés dans l’exposition.

Enfin, en fin de journée, un mini-plateau radio est enregistré autour d’interviews d’archéologues, de visiteurs et des médiateurs du Chronographe.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Plusieurs ateliers auront lieu en simultané. L’objectif est d’utiliser Maternités comme terrain de jeu pour débusquer les bonnes informations, réaliser les interviews comme un vrai journaliste.

@Tim Fox – Nantes Métropole