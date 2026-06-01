JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue, Le Chronographe, Rezé

JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Dimanche 14 juin, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

À l’occasion des JEA et dans le cadre de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une archeo-anthropologue, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des JEA, le Chronographe propose une visite à deux voix de Maternités. Un médiateur et une archeo-anthropologue vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

@Tim Fox – Nantes Métropole