JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue, Le Chronographe, Rezé
JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue, Le Chronographe, Rezé dimanche 14 juin 2026.
JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Dimanche 14 juin, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
À l’occasion des JEA et dans le cadre de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une archeo-anthropologue, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion des JEA, le Chronographe propose une visite à deux voix de Maternités. Un médiateur et une archeo-anthropologue vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.
@Tim Fox – Nantes Métropole
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