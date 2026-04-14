Concert du K, chorale de la Soufflerie, L’Auditorium, Rezé

Concert du K, chorale de la Soufflerie Lundi 4 mai, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

Gratuit

Sans réservation, entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T20:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00

En septembre 2024, la Soufflerie s’est associée à la cheffe de chœur Jane Héraud pour créer une chorale résidente qui répète chaque semaine sur la scène de l’Auditorium ou à la Barakason. 80 femmes et hommes chantent a cappella un répertoire de musiques actuelles, principalement en anglais, clin d’œil à des artistes qui ont marqué l’histoire du pop-rock !

Après avoir chanté au Théâtre en première partie de Maria Mazzotta, aux Fêtes de la musique de Rezé, ou encore aux Flâneries de Trentemoult, le K chantera le 4 mai sur la scène de l’Auditorium pour le premier concert annuel de la chorale. L’occasion de faire découvrir au public le travail accompli tout au long de l’année avec la cheffe de chœur Jane Héraud.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/concert-du-k-chorale-de-la-soufflerie/ »}]

Les 80 choristes du K chanteront le 4 mai sur la scène de l’Auditorium pour le premier concert annuel de la chorale. Chorale Concert