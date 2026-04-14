Expo-vente solidaire des Amis des Enfants du Monde, Maison des Isles, Rezé, Rezé

Expo-vente solidaire des Amis des Enfants du Monde 18 et 19 avril Maison des Isles, Rezé Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Après le succès de l’expo-vente solidaire 2025, les Amis des Enfants du monde (AEM) organisent un nouvel évènement culturel et solidaire à Rezé. Ce sera leur quatrième expo-vente sur le port de Trentemoult.

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 de 10h à 18h

Quinze artistes (sculptrices et peintres) proposent aux visiteurs de découvrir leurs univers :

Lydie Allaire, Claudette Baholet, Philippe Burban, Géraldine Calaci, Yannick Civel, Carole Dando, Grégoire de Mont-Marin, Maryvonne Dehoux, Violaine Guezengar, Hélène Gobin-Langlais, Joël Havard, Sylvie Legendre, Alain Lemascon, Paule Marnat, Elisabeth Turon.

Se côtoieront des expériences et des univers très variés, accessibles à tous les budgets, avec parfois des œuvres originales à moins de 20 €.

S’engageant à soutenir notre association de solidarité internationale, les artistes nous offrent la moitié du prix de vente de chaque œuvre.

Une bonne action peut également être une bonne affaire : pour l’acheteur, une réduction d’impôts est possible.

Maison des Isles, Rezé allée Claude-Choemet, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1551956036069776 »}]

Des artistes se mettent au service d’une cause