Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie Chronographe (Le) Rezé
Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie Chronographe (Le) Rezé vendredi 24 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 14:30 – 15:45
Gratuit : non Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€ Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12
Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?Atelier pour les enfants de 9 à 12 ans.Sur réservation, en ligne.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3343
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