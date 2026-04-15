Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert, Salle sportive métropolitaine de Rezé, Rezé

Le Nantes Basket Hermine invite Naza pour un match-concert Vendredi 1 mai, 20h00 Salle sportive métropolitaine de Rezé Loire-Atlantique

20 € à 50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Le Nantes Basket Hermine propose le vendredi 1er mai 2026 à la Trocardière, un format inédit : un match de championnat accompagné d’un showcase exclusif de l’artiste Naza.

À l’occasion de cette rencontre d’Élite 2 face à Saint-Chamond-Andrézieux, le club nantais transforme une soirée sportive en un véritable événement hybride mêlant sport, musique et divertissement.

Salle sportive métropolitaine de Rezé 91 Rue de la Trocardière, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.nantes-basket.com/ »}]

Le 1er mai 2026, la Trocardière deviendra une scène de spectacle, où basket et musique vibreront à l’unisson.