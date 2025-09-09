Pensée à l’instant dite – Soizic Lebrat L’Auditorium Rezé

Pensée à l’instant dite – Soizic Lebrat L’Auditorium Rezé samedi 25 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 20:00 – 20:45

Gratuit : non 6€ à 12€

Soizic Lebrat s’entoure ici d’une équipe 100 % féminine pour un projet empreint de singularité. Fruit d’une dizaine d’années de recherches et d’expériences musicales menées par la compositrice, Pensée à l’instant dite s’inscrit dans un cycle de créations appelé Auscul(p)ter, autour de “l’acte de douceur“. Soizic Lebrat conçoit ici une expérience immersive et inclusive, au-delà du concert, où le son, la lumière, les présences et l’espace ouvrent un champ d’écoute élargi, incarné.

L’Auditorium Rezé 44400

