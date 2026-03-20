Visite-atelier : archéologie funéraire Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 15:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 3.5€, 3€, 2€ Sur inscription Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Le Chronographe vous propose une visite-atelier autour des vestiges funéraires. Quelles étaient les pratiques funéraires et que nous apprennent-elles des sociétés ? Qu’est-ce que les os nous indiquent de ces humains du passé ? Quels sont les éléments à regarder ? Cette visite-atelier vous propose de découvrir les vestiges présents sur le site Saint-Lupien. Elle s’appuie également sur l’exposition permanente du Chronographe, Ratiatum, archéologie d’une ville romaine et sur son exposition temporaire Maternités, archéologie de la figure maternelle.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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