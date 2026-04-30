Visite-atelier : archéologie funéraire Chronographe (Le) Rezé
Visite-atelier : archéologie funéraire Chronographe (Le) Rezé samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 15:30 – 17:00
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Jeune Public, En famille, Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Le Chronographe s’inscrit dans le Printemps des cimetières, temps fort national le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2026.Il propose une visite-atelier autour des vestiges funéraires. Quelles étaient les pratiques funéraires et qu’est-ce qu’elles nous apprennent des sociétés ? Qu’est-ce que les os nous indiquent de ces humains du passé : âge, taille, sexe, alimentation, maladie…? Quels sont les éléments à regarder ? Cette visite-atelier vous propose de découvrir les vestiges présents sur le site Saint-Lupien. Elle s’appuie également sur l’exposition permanente du Chronographe Archéologie d’une ville romaine : Ratiatum et sur son exposition temporaire Maternités, archéologie de la figure maternelle.Visite-atelier à partir de 9 ans.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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