Visite-atelier : archéologie funéraire, Le Chronographe, Rezé

Visite-atelier : archéologie funéraire 9 et 10 mai Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 3.5€, 3€, 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Le Chronographe vous propose une visite-atelier autour des vestiges funéraires. Quelles étaient les pratiques funéraires et que nous apprennent-elles des sociétés ? Qu’est-ce que les os nous indiquent de ces humains du passé ? Quels sont les éléments à regarder ? Cette visite-atelier vous propose de découvrir les vestiges présents sur le site Saint-Lupien. Elle s’appuie également sur l’exposition permanente du Chronographe, Ratiatum, archéologie d’une ville romaine et sur son exposition temporaire Maternités, archéologie de la figure maternelle.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

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© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole