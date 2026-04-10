MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Maison des Isles, Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 14:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de la 22e Journée de l’Afrique, l’association Diafrik propose une visite guidée de l’exposition « Mémoires Féminines », un espace pour comprendre les combats des femmes et des figures honorées dans les résistances négrières et coloniales.Des animations seront également organisées autour de l’exposition.Par Diafrik et Afrik@Nantes

Maison des Isles, Rezé Rezé 44400



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