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MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Maison des Isles, Rezé Rezé

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Maison des Isles, Rezé Rezé

MÉMOIRES FÉMININES AFRIK@NANTES Maison des Isles, Rezé Rezé lundi 25 mai 2026.

Lieu : Maison des Isles, Rezé

Adresse : allée Claude-Choemet, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 14:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Dans le cadre de la 22e Journée de l’Afrique, l’association Diafrik propose une visite guidée de l’exposition « Mémoires Féminines », un espace pour comprendre les combats des femmes et des figures honorées dans les résistances négrières et coloniales.Des animations seront également organisées autour de l’exposition.Par Diafrik et Afrik@Nantes

Maison des Isles, Rezé Rezé 44400


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