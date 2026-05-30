Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé
Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé samedi 5 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:30 – 15:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuité pour les moins de 7 ans Personne en situation de handicap
Le Chronographe propose une visite audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Cette visite permet aux publics mal ou non-voyants de découvrir l’exposition de manière adapté : objets à toucher, sons à écouter, audiodescription de certains objets archéologiques. Le guide sera disponible pour rendre cette visite la plus accessible possible.Sur réservation par mail, téléphone et sur place.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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