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Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuité pour les moins de 7 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:30 – 15:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuité pour les moins de 7 ans Personne en situation de handicap 

Le Chronographe propose une visite audiodécrite de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle. Cette visite permet aux publics mal ou non-voyants de découvrir l’exposition de manière adapté : objets à toucher, sons à écouter, audiodescription de certains objets archéologiques. Le guide sera disponible pour rendre cette visite la plus accessible possible.Sur réservation par mail, téléphone et sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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