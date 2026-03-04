Festival Ribambelle : Les bébés lecteurs, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

Festival Ribambelle : Les bébés lecteurs Vendredi 27 mars, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T10:30:00+01:00

Pour sa 3e édition, le Mois de la petite enfance change de nom et laisse place au festival Ribambelle qui rassemble les enfants de 0 à 5 ans et leur famille autour des arts : spectacles, ateliers, lectures, expositions… Pendant tout le mois de mars, parcourez les différentes structures culturelles de l’Agglomération du Grand Saint-Dizier et venez partager avec nous un moment artistique et convivial.

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21

Bébé chouette dort tranquillement dans son nid à côté de sa maman. Quand tout d’un coup, il tombe… Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul et perdu. Mais où est passée sa maman ? lecture festival

