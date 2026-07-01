Festival Rives et concert Cordes en feu Château de Camarsac Camarsac
samedi 25 juillet 2026 · Château de Camarsac · Camarsac
Informations pratiques
Camarsac
Festival Rives et concert Cordes en feu
Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Porté par l’association Liens Musicaux, ce festival est né d’une envie simple faire rayonner la culture musicale au-delà des grandes institutions et contribuer à mettre en lumière le territoire de l’Entre-deux-Mers, son patrimoine et ses lieux de vie. Pendant trois soirées, une scène installée en plein air, au pied du donjon du château, accueillera les concerts mêlant musique classique et jazz, dans un cadre patrimonial atypique ouvert à tous (accès PMR). Le do Chenevez–Dafir (violon/piano) vous prépare un programme très intense Sonate de Schumann, Sonate de Ravel, Tzigane de Ravel (enflammé) et Danse espagnole de De Falla. Une dégustation de vin sur la terrasse du château sera possible à la fin du concert. L’esprit du festival est celui d’une rencontre entre les univers musicaux, les artistes et un lieu emblématique du territoire. .
Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationliensmusicaux@gmail.com
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English : Festival Rives et concert Cordes en feu
L’événement Festival Rives et concert Cordes en feu Camarsac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Entre-deux-Mers
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