Festival Rives et concert Croisées des hymnes Château de Camarsac Camarsac

Informations pratiques

Camarsac

Festival Rives et concert Croisées des hymnes

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Porté par l’association Liens Musicaux, ce festival est né d’une envie simple faire rayonner la culture musicale au-delà des grandes institutions et contribuer à mettre en lumière le territoire de l’Entre-deux-Mers, son patrimoine et ses lieux de vie. Pendant trois soirées, une scène installée en plein air, au pied du donjon du château, accueillera les concerts mêlant musique classique et jazz, dans un cadre patrimonial atypique ouvert à tous (accès PMR). Le Quatuor Demi-Lune, avec trombone/violoncelle/piano/contrebasse, créé par Robinson Khoury a récemment gagné les Victoires du Jazz 2026 dans la catégorie concert . Les quatre artistes joueront un programme varié de leurs créations jazz et musiques du monde. L’atmosphère de ce concert s’annonce unique en son genre. Il sera possible de déguster les vins de la propriété, sur la terrasse du château, à la fin du concert. .

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationliensmusicaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Rives et concert Croisées des hymnes

L’événement Festival Rives et concert Croisées des hymnes Camarsac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Entre-deux-Mers