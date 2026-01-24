Festival Rush

Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-04

fin : 2026-06-13

2026-06-04

Consacré aux musiques actuelles, cet événement orchestré par le hangar 106 acteur culturel local majeur, offre une scène unique pour découvrir des talents venus des quatre coins du globe, faisant de chaque édition un temps fort du début de la saison estivale en Normandie. Avec son format nomade, le festival investit des espaces intimes, naturels et patrimoniaux, offrant ainsi une expérience où musique et paysage se mêlent harmonieusement, tout en révélant ou redécouvrant ces lieux uniques. Cette année … et bien d’autres lieux seront magnifiés par les artistes. .

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 88 60

English : Festival Rush

