Saint-André-les-Vergers

Festival Saint-André en Jeu

Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ce rendez-vous incontournable rassemble chaque année les passionnés de jeux dans une ambiance chaleureuse et festive.



Programme à venir…



En famille, entre amis, venez partager de bons moments, en extérieur et dans les différents services de la ville de Saint-André ! .

Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

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L’événement Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne