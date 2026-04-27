Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers
Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers samedi 30 mai 2026.
Saint-André-les-Vergers
Festival Saint-André en Jeu
Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ce rendez-vous incontournable rassemble chaque année les passionnés de jeux dans une ambiance chaleureuse et festive.
Programme à venir…
En famille, entre amis, venez partager de bons moments, en extérieur et dans les différents services de la ville de Saint-André ! .
Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne