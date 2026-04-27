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Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers

Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers

Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers samedi 30 mai 2026.

Adresse : Centre ville de Saint-André-les-Vergers

Ville : 10120 Saint-André-les-Vergers

Département : Aube

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-André-les-Vergers

Festival Saint-André en Jeu

Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Ce rendez-vous incontournable rassemble chaque année les passionnés de jeux dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme à venir…

En famille, entre amis, venez partager de bons moments, en extérieur et dans les différents services de la ville de Saint-André !   .

Centre ville de Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Festival Saint-André en Jeu Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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