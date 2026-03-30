Le jardin de Colette ouvre ses portes !, Jardin de Colette, Saint-André-les-Vergers
Le jardin de Colette ouvre ses portes !, Jardin de Colette, Saint-André-les-Vergers vendredi 5 juin 2026.
Le jardin de Colette ouvre ses portes ! 5 et 6 juin Jardin de Colette Aube
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Venez (re)découvrir le jardin de Colette qui se situe derrière la bibliothèque municipale Georges Royer à Saint-André-les-Vergers !
Jardin de Colette Square Lucien Leclaire 10120 Saint-Andre-Les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est 03.25.79.10.94 Jardin fleuri avec bancs à l’arrière de la bibliothèque (ouvert aux heures d’ouvertures de la bibliothèque) Parking à proximité.
Venez (re)découvrir le jardin de Colette qui se situe derrière la bibliothèque municipale Georges Royer à Saint-André-les-Vergers !
©VilleSaintAndreLesVergers
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