Le jardin de Colette ouvre ses portes !, Jardin de Colette, Saint-André-les-Vergers

Le jardin de Colette ouvre ses portes ! 5 et 6 juin Jardin de Colette Aube

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez (re)découvrir le jardin de Colette qui se situe derrière la bibliothèque municipale Georges Royer à Saint-André-les-Vergers !

Jardin de Colette Square Lucien Leclaire 10120 Saint-Andre-Les-Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est 03.25.79.10.94 Jardin fleuri avec bancs à l’arrière de la bibliothèque (ouvert aux heures d’ouvertures de la bibliothèque) Parking à proximité.

Venez (re)découvrir le jardin de Colette qui se situe derrière la bibliothèque municipale Georges Royer à Saint-André-les-Vergers !

©VilleSaintAndreLesVergers