Saint-Céneri-le-Gérei

Festival Saint Scène

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival Saint Scène

Le 04 juillet 2026

Pré de la Chapelle, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei

À partir de 17h30, le samedi 4 juillet, le festival Saint Scène vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition.

Au programme

Remana

Twinny’s

Monkey Tonk Blues Band

Ellen and the Boyz

Love & Buzz

Restauration et buvette sur place

Réservation en ligne sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-saintscene/evenements/festival-sainscene

Tarif unique à 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans .

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 6 43 43 83 61

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English : Festival Saint Scène

L’événement Festival Saint Scène Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CUA ALENCON