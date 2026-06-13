Festival Saint Scène Saint-Céneri-le-Gérei
Festival Saint Scène Saint-Céneri-le-Gérei samedi 4 juillet 2026.
Saint-Céneri-le-Gérei
Festival Saint Scène
Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival Saint Scène
Le 04 juillet 2026
Pré de la Chapelle, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei
À partir de 17h30, le samedi 4 juillet, le festival Saint Scène vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition.
Au programme
Remana
Twinny’s
Monkey Tonk Blues Band
Ellen and the Boyz
Love & Buzz
Restauration et buvette sur place
Réservation en ligne sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-saintscene/evenements/festival-sainscene
Tarif unique à 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans .
Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 6 43 43 83 61
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English : Festival Saint Scène
L’événement Festival Saint Scène Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CUA ALENCON
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