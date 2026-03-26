Festival Saulcy Blaster 13 Île du saucly Metz
Festival Saulcy Blaster 13 Île du saucly Metz samedi 6 juin 2026.
Festival Saulcy Blaster 13
Île du saucly Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Festival de musique éclectique organisé par Diffu’son, association étudiante du Saulcy. 3 scènes, des artistes locaux et nationaux pour une soirée enflammée.Tout public
0 .
Île du saucly Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21
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English :
Eclectic music festival organized by Diffu’son, a student association at Le Saulcy. 3 stages, local and national artists for a fiery evening.
L’événement Festival Saulcy Blaster 13 Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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