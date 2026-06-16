Saint-Fargeol

Festival Saveur d’un soir saveurs Fiesta

Le bourg Saint-Fargeol Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:45:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

1 soirée = 2 spectacles

Organisé par la Compagnie La Volga, avec le soutien de la Mairie de Saint-Fargeol.

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Le bourg Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

1 evening = 2 shows

Organized by Compagnie La Volga, with the support of the Mairie de Saint-Fargeol.

L’événement Festival Saveur d’un soir saveurs Fiesta Saint-Fargeol a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme