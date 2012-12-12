Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol
Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Fargeol
Festival Saveur d’un soir saveurs Locales
Le bourg Saint-Fargeol Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:45:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
1 soirée = 2 spectacles
Organisé par la Compagnie La Volga, avec le soutien de la Mairie de Saint-Fargeol.
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Le bourg Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
1 evening = 2 shows
Organized by Compagnie La Volga, with the support of the Mairie de Saint-Fargeol.
L’événement Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme