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Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol

Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 03420 Saint-Fargeol

Département : Allier

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif : 12 12 12

Saint-Fargeol

Festival Saveur d’un soir saveurs Locales

Le bourg Saint-Fargeol Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:45:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

1 soirée = 2 spectacles
Organisé par la Compagnie La Volga, avec le soutien de la Mairie de Saint-Fargeol.
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Le bourg Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

1 evening = 2 shows
Organized by Compagnie La Volga, with the support of the Mairie de Saint-Fargeol.

L’événement Festival Saveur d’un soir saveurs Locales Saint-Fargeol a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

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