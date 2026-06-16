Visite conférence Le village de Saint-Fargeol entre XIXème et XXème siècle. Saint-Fargeol
Visite conférence Le village de Saint-Fargeol entre XIXème et XXème siècle. Saint-Fargeol dimanche 16 août 2026.
Saint-Fargeol
Visite conférence Le village de Saint-Fargeol entre XIXème et XXème siècle.
Église de Saint-Fargeol Saint-Fargeol Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Niché au cœur de la Combraille, Saint-Fargeol connaît au XIXème siècle une activité textile et agricole florissante.
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Église de Saint-Fargeol Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
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English :
Nestled in the heart of the Combraille region, Saint-Fargeol enjoyed a thriving textile and agricultural industry in the 19th century.
L’événement Visite conférence Le village de Saint-Fargeol entre XIXème et XXème siècle. Saint-Fargeol a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme