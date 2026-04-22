Bourges

Festival Schoralia

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-19

Assistez au Festival Schoralia et découvrez des concerts chorals portés par des élèves et musiciens professionnels.

Le Festival Schoralia revient à l’auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire pour trois soirées de concerts chorals. Écoliers et collégiens monteront sur scène pour partager le répertoire travaillé tout au long de l’année avec leurs chorales, accompagnés de musiciens professionnels. Organisé par l’association Schoralia, ce rendez-vous met à l’honneur le chant choral scolaire à travers des programmes variés mêlant musiques actuelles harmonisées et comédies musicales. Chaque soirée propose une thématique différente, offrant un moment convivial et musical. 8 .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire schoralia.18.cher@gmail.com

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English :

Attend the Schoralia Festival and discover choral concerts performed by students and professional musicians.

L’événement Festival Schoralia Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES