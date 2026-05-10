Festival Sirennes Cité U Sévigné Rennes
Festival Sirennes Cité U Sévigné Rennes dimanche 10 mai 2026.
Festival Sirennes Cité U Sévigné Rennes Dimanche 10 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le festival Sirennes est un évènement mettant en avant les littératures et cultures de l’imaginaire autour de conférences, tables rondes et jeux qui réunit des auteurs, éditeurs et de nombreux autres…
Il réunit des tables rondes et conférences avec des auteurs, éditeurs et autres professionnels du livre (chercheurs, illustrateurs) sur divers thèmes, livres, auteurs. Les auteurs invités seront aussi en dédicaces sur leur stand ou sur les stands des maisons d’éditions et des librairies. Le festival organise aussi des jeux de rôles, tables de jeux ainsi qu’un salon du livre avec les stands des librairies.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T20:30:00.000+02:00
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festival.sirennes@gmail.com https://festival-sirennes.com/
Cité U Sévigné 94 Bd de Sévigné, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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