Festival Sold’Ta Danse #12 Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 10:00 – 12:00

Gratuit : non 15 € (pour pratiquer) / Gratuit (spectateur) Pour Pratiquer :COURS TECHNIQUES DU MATIN tous les matins de 10h-12h• Niveau : toute personne engagée dans une pratique corporelle ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES DU SOIR pour expérimenter… tous les soirs de 19h30-21h (restitution : 21h–22h)• Niveau : toute personne engagée dans une pratique corporelleDurant cette semaine, les tickets de cours, initialement nominatifs, ne le sont plus. Une bonne occasion de mutualiser ou troquer vos tickets restants.Toute pratique nécessite une adhésion obligatoire de 15 € valable pour la nouvelle saison,> Réservation conseillée à partir du 15 juin 2026 pour venir pratiquer : 02.51 84 10 83 – contact@783-nantes.comFaites votre programme, vous êtes libres de choisir les créneaux qui vous correspondent ! (ATTENTION : jauge limitée) Pour venir voir :RENDEZ-VOUS SPECTATEUR tous les soirs restitution de 21h-22hPrésentations « in situ » dans le quartier Madeleine Champ-de-MarsPour découvrir une restitution de l’atelier du soir suivie d’un spectacle dans un endroit insolite du quartier…!Tout publicGratuit et sans réservationRDV à 21h devant SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, tous les soirs de la semaine Tout public

Du 22 au 26 juin 2026, cette 12e édition du Festival Sold’Ta Danse, organisé par la compagnie 29.27, vous propose de nous retrouver et de célébrer la danse dans le quartier Madeleine Champ-de-Mars ! Jouant la carte de la surprise, 10 intervenants tenus secrets sont invités à animer la semaine : une manière ludique de questionner sa propre disponibilité et sa capacité à accueillir l’inconnu et de faire du quartier Madeleine Champ-de-Mars le quartier de la danse.

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com



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