FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER Villemagne-l’Argentière

Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

VENDREDI 7 AOÛT 21h00 MACADAM FARMER

Folk/Rock et standards de la pop à la mode country de la Nouvelle-Orléans.

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com

Informations au 06 62 06 18 14

Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

VENDREDI 7 AOÛT 21h00 MACADAM FARMER

Folk/Rock et standards de la pop à la mode country de la Nouvelle-Orléans.

Décalés, inventifs, les 5 musiciens du groupe donnent aux plus fameux standards de la musique pop (ACDC, Bees Gees , U2, Queen…) une saveur de Louisiane et du Sud des Etats-Unis.

Voix, guitare, harmonica, banjo, mandoline, soubassophone, batterie…

Un grand show pour un concert bourré d’énergie, d’humour et de talent. Réservation conseillée !

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com

Informations au 06 62 06 18 14

Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 06 18 14

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English : FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER

SONG D’UNE NUIT D’%C9T%C9 FESTIVAL, AUGUST 3–9, 2026

FRIDAY, AUGUST 7 9:00 PM MACADAM FARMER

Folk/rock and pop classics with a New Orleans country twist.

All information and ticket prices on the website: www.songdunenuitdete.com

For more information, call 06 62 06 18 14

Prices: 20? 15? for members 50? for a 3-concert pass

Registration/ticketing: HelloAsso/Song d’une nuit d’été

L’événement FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB