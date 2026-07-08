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FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER Villemagne-l’Argentière

vendredi 7 août 2026 · Villemagne-l'Argentière

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Place St Majan
Ville
34600 Villemagne-l'Argentière
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

Villemagne-l’Argentière

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

VENDREDI 7 AOÛT 21h00 MACADAM FARMER
Folk/Rock et standards de la pop à la mode country de la Nouvelle-Orléans.
Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com
Informations au 06 62 06 18 14
Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts
Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été
FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

VENDREDI 7 AOÛT 21h00 MACADAM FARMER
Folk/Rock et standards de la pop à la mode country de la Nouvelle-Orléans.

Décalés, inventifs, les 5 musiciens du groupe donnent aux plus fameux standards de la musique pop (ACDC, Bees Gees , U2, Queen…) une saveur de Louisiane et du Sud des Etats-Unis.
Voix, guitare, harmonica, banjo, mandoline, soubassophone, batterie…
Un grand show pour un concert bourré d’énergie, d’humour et de talent. Réservation conseillée !

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com
Informations au 06 62 06 18 14
Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts
Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été   .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 06 18 14 

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English : FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER

SONG D’UNE NUIT D’%C9T%C9 FESTIVAL, AUGUST 3–9, 2026

FRIDAY, AUGUST 7 9:00 PM MACADAM FARMER
Folk/rock and pop classics with a New Orleans country twist.
All information and ticket prices on the website: www.songdunenuitdete.com
For more information, call 06 62 06 18 14
Prices: 20? 15? for members 50? for a 3-concert pass
Registration/ticketing: HelloAsso/Song d’une nuit d’été

L’événement FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ MACADAM FARMER Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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