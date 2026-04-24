Bergerac

Festival Street Art | Art Tak

Centre ville Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Retrouvez la 5ème édition du Festival de Street Art Art-Tak les 14, 15 et 16 mai 2026 au Jardin Perdoux.

Trois jours dédiés à la création urbaine avec démonstrations, performances artistiques, ateliers, concerts et animations.À partir de 10h30 Ouverture du festival

Jeudi 14 Mai:

– Café de bienvenue (offert)

– Live painting avec

Bane (École maternelle Pauline Kergomard)

Ben Caillous (Association Lou Cartou des Retraités Bergeracois)

Pink, Barbarella, Sakew, Sema Lao

Akelo et Cedric Borro

Exposition d’œuvres, goodies

Buvette et restauration

À partir de 11h00

– Visites guidées du parcours street art avec Andrés Osalde

À partir de 19h00

– Apéro rencontre avec les artistes

Concert avec Nirvanum .

Centre ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Festival Street Art | Art Tak

The third edition of the Bergerac Street Art Festival, organized by the Art Tak association, will take place in Bergerac on May 9, 10 and 11, 2024. This year, to celebrate its 150th anniversary, Lagerstroemia will be in the spotlight!

L’événement Festival Street Art | Art Tak Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides