Festival Street Art | Art Tak Bergerac
Festival Street Art | Art Tak Bergerac jeudi 14 mai 2026.
Bergerac
Festival Street Art | Art Tak
Centre ville Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Retrouvez la 5ème édition du Festival de Street Art Art-Tak les 14, 15 et 16 mai 2026 au Jardin Perdoux.
Trois jours dédiés à la création urbaine avec démonstrations, performances artistiques, ateliers, concerts et animations.À partir de 10h30 Ouverture du festival
Jeudi 14 Mai:
– Café de bienvenue (offert)
– Live painting avec
Bane (École maternelle Pauline Kergomard)
Ben Caillous (Association Lou Cartou des Retraités Bergeracois)
Pink, Barbarella, Sakew, Sema Lao
Akelo et Cedric Borro
Exposition d’œuvres, goodies
Buvette et restauration
À partir de 11h00
– Visites guidées du parcours street art avec Andrés Osalde
À partir de 19h00
– Apéro rencontre avec les artistes
Concert avec Nirvanum .
Centre ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Festival Street Art | Art Tak
The third edition of the Bergerac Street Art Festival, organized by the Art Tak association, will take place in Bergerac on May 9, 10 and 11, 2024. This year, to celebrate its 150th anniversary, Lagerstroemia will be in the spotlight!
L’événement Festival Street Art | Art Tak Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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