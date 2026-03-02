Festival Street art Centre ville La Ferté Macé
Festival Street art Centre ville La Ferté Macé jeudi 1 octobre 2026.
Centre ville 30 Rue d'Hautvie La Ferté Macé Orne
Début : Vendredi 2026-10-01 09:30:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
2026-10-01
Le festival Street Art revient pour une troisième édition fertoise !
Les associations ArtBeauRésens et la ville de La Ferté-Macé organisent le Festival Street Art FMR qui aura lieu à La Ferté-Macé du 1er au 12 Octobre
Le thème 2026 du festival est Figure illustres avec 4 artistes Street Art invités
Au programme fresques murales, résidence d’artistes, expositions, rencontres et pleins d’animations… .
+33 6 45 82 37 61 artbeauresens61@gmail.com
