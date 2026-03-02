Festival Street art Centre ville La Ferté Macé

Festival Street art

Vendredi 2026-10-01 09:30:00

2026-10-11 18:00:00

2026-10-01

Le festival Street Art revient pour une troisième édition fertoise !

Les associations ArtBeauRésens et la ville de La Ferté-Macé organisent le Festival Street Art FMR qui aura lieu à La Ferté-Macé du 1er au 12 Octobre

Le thème 2026 du festival est Figure illustres avec 4 artistes Street Art invités

Au programme fresques murales, résidence d’artistes, expositions, rencontres et pleins d’animations… .

