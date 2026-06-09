Mèze

FESTIVAL SUR TOUS LES TONS CONCERT NUITS CONCERTANTES D’ÉTÉ DU BRÉSIL À L’ITALIE

Rue Molière Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Daniel Tosi est compositeur et chef d’orchestre au palmarès impressionnant. En février 1983, il crée l’Orchestre Perpignan Catalogne.C’est avec cette formation de musiciens qu’il dirigera ce concert étonnant à Mèze. Accompagné d’Ariane Wohlhuter, soliste soprano, Philippe Mouratoglou, soliste guitare, et Diego Tosi, soliste violoniste.Ce concert intitulé Nuits concertantes d’été du Brésil à l’Italie rend hommage à la multitude des compositeurs de ces pays de la musique. Composée par Daniel Tosi, Zapateado Flamenco , œuvre inspirée par la musique andalouse, sera présentée en exclusivité mondiale au cours de cette tournée.Ces concerts interprétés sur le territoire de l’Occitanie, sont le résultat d’un travail régulier et qualitatif avec des musiciens professionnels qui se produisent régulièrement avec l’Orchestre Perpignan Catalogne ainsi qu’auprès de l’Orchestre du Capitole à Toulouse ou auprès de l’orchestre de Montpellier.En route pour ce voyage de rêve, où la guitare, le violon se démultiplient avec l’orchestre, et où le chant appelle tous les peuples de la terre à entonner l’âme et les mélodies de nos vies… .

Rue Molière Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30

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L’événement FESTIVAL SUR TOUS LES TONS CONCERT NUITS CONCERTANTES D’ÉTÉ DU BRÉSIL À L’ITALIE Mèze a été mis à jour le 2026-06-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE