Festival Tapages | On vous croit Cinéma Le Cyrano Bergerac

Festival Tapages | On vous croit
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Venez participer à la projection du film de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys sorti le 12/11/25.
Puissant et intense message sur la défense de l’enfance, film exceptionnel par le sujet et la façon de son traitement. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
