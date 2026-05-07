Buhl

Festival Tentinabul’ La Forêt, le Loup et la Grand-Mère

3 rue du Rimlishof Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Contes, marionnettes, ombres et chant: un voyage féerique et musical dans la forêt pour petits et grands !

La gardienne de la forêt, heureuse d’avoir de la visite, raconte une histoire . C’est l’histoire d’un loup qui rencontre une fillette, en train de faire une petite sieste dans la forêt. Sous le charme, il décide de devenir son ami…mais cette fillette n’est pas n’importe qui !

Le loup se retrouve alors plongé dans un conte, qu’il va essayer de changer pour faire naître cette amitié. Y arrivera-t-il ? Quelles surprises lui réserve la forêt ?

Avec des clins d’oeil aux contes de notre enfance, ce spectacle nous parle de notre rapport à la tradition et à l’identité. Marionnette, musique et un grain de folie vous transporteront au coeur de la forêt.

Compagnie Des coquelicots sous la poussière

Coline SCHWARTZ

Genre Conte marionnette ombres chant

Durée 1h30 Spectacle et land art musical

3 11 ans .

3 rue du Rimlishof Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 57 90 77 info@rimli.com

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English :

Tales, puppets, shadows and song: a magical, musical journey through the forest for young and old!

L’événement Festival Tentinabul’ La Forêt, le Loup et la Grand-Mère Buhl a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller