Festival Terres de Paroles Rencontre avec Séverine Chevalier Les Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Festival Terres de Paroles Rencontre avec Séverine Chevalier

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rencontre avec Séverine Chevalier autour de son ouvrage Théorie de la Disparition . Dans le cadre du festival littéraires Terres de paroles . Entrée libre. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Festival Terres de Paroles Rencontre avec Séverine Chevalier

L’événement Festival Terres de Paroles Rencontre avec Séverine Chevalier Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers