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Festival Terres de Paroles Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache Les Bucoliques Le Tréport

Festival Terres de Paroles Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache Les Bucoliques Le Tréport samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Bucoliques

Adresse : 87B Rue Alexandre Papin

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Tréport

Festival Terres de Paroles Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache dans le cadre du festival Terres de Paroles . Entrée libre.   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Festival Terres de Paroles Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache

L’événement Festival Terres de Paroles Rencontre et exposition avec Arnaud Nebbache Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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