Festival Terres de Résistance Jardin du Prieuré Martigues

Informations pratiques

Martigues

Festival Terres de Résistance

Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026. Jardin du Prieuré Avenue Flemming Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-03

Le Festival Terres de Résistance, festival des luttes, propose une programmation festive avec concerts, guinguette, débats et vide grenier. Par l’association des Amis de la Fête. Au Jardin du Prieuré, quartier de Ferrières. En accès libre.

Programmation 2026



– Jeudi 3 septembre

Coup d’envoi à la Cour de l’Île avec la projection en plein air du film événement Kneecap !



– Vendredi 4 et samedi 5 septembre

Concerts au Jardin du Prieuré avec Axetone (Tribute Bob Marley), Massilia Reggae Club, Bazil et la fanfare Tahar Tag’l.



– Samedi 5 et dimanche 6 septembre

Village des Associations (17 organisations), l’Arbre à Palabre pour des débats féministes, ateliers BD, histoire des congés payés et poésie.



– Dimanche 6 septembre

Grand débat sur le Moyen-Orient avec Pierre Barbancey, suivi du meeting avec Gaby Charroux.

Traditionnel banquet républicain (Gardianne de Taureau) animé par le Duo K-Lamité ! .

Jardin du Prieuré Avenue Flemming Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 42 36 80 terresderesistance@gmail.com

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English :

The Terres de Résistance festival, a festival of struggles, offers a festive programme of concerts, a ‘guinguette’, debates and a garage sale. Organised by the Amis de la Fête association. Jardin du Prieuré, Ferrières district. Free admission.

L’événement Festival Terres de Résistance Martigues a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues