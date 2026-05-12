Gouvieux

Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux

24 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Le THALIE FESTIVAL et les Etincelantes présentent Au Nom des Roses , des lectures théâtralisées et musicales.

Tout public à partir de 12 ans.

Le THALIE FESTIVAL et les Etincelantes présentent Au Nom des Roses , des lectures théâtralisées et musicales.

Tout public à partir de 12 ans. .

24 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France academie.artsdramatiques@gmail.com

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English :

The THALIE FESTIVAL and Les Etincelantes present Au Nom des Roses , theatrical and musical readings.

For all ages 12 and up.

L’événement Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme