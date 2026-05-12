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Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux Gouvieux

Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux Gouvieux samedi 14 novembre 2026.

Adresse : 24 Rue de la Mairie

Ville : 60270 Gouvieux

Département : Oise

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Gouvieux

Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux

24 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Le THALIE FESTIVAL et les Etincelantes présentent Au Nom des Roses , des lectures théâtralisées et musicales.
Tout public à partir de 12 ans.
Le THALIE FESTIVAL et les Etincelantes présentent Au Nom des Roses , des lectures théâtralisées et musicales.

Tout public à partir de 12 ans.   .

24 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France   academie.artsdramatiques@gmail.com

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English :

The THALIE FESTIVAL and Les Etincelantes present Au Nom des Roses , theatrical and musical readings.
For all ages 12 and up.

L’événement Festival Thalie Au nom des roses à la ferme de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme

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