Gouvieux

Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux

24 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare

Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare .

24 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France academie.artsdramatiques@gmail.com

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English :

THALIE FESTIVAL presents Shakespeare la totale! , a play about Shakespeare’s work

L’événement Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme