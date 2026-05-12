Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux
Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux samedi 10 octobre 2026.
Gouvieux
Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux
24 Rue de la Mairie Gouvieux Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare
Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare .
24 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France academie.artsdramatiques@gmail.com
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English :
THALIE FESTIVAL presents Shakespeare la totale! , a play about Shakespeare’s work
L’événement Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme
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