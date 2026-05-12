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Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux

Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux samedi 10 octobre 2026.

Adresse : 24 Rue de la Mairie

Ville : 60270 Gouvieux

Département : Oise

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Gouvieux

Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux

24 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare
Le THALIE FESTIVAL présente Shakespeare la totale ! , une pièce sur le travail de Shakespeare   .

24 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France   academie.artsdramatiques@gmail.com

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English :

THALIE FESTIVAL presents Shakespeare la totale! , a play about Shakespeare’s work

L’événement Festival Thalie Shakespeare la totale ! à la ferme de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme

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