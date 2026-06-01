Festival Théâtre en Campagne, Autre lieu, Genève

Festival Théâtre en Campagne 5 – 7 juin Autre lieu

CHF 15.- CHF 10.- CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Du 5 au 7 juin 2026, la campagne vibrera au rythme du spectacle vivant avec le retour du festival Théâtre en Campagne, qui célèbre cette année sa 5e édition. Devenu un rendez-vous attendu, l’événement promet une nouvelle fois un week-end riche en découvertes et enémotions.

Pensé pour tous les publics, le festival propose une programmation variée mêlant théâtre, formes ludiques et propositions originales. Petits et grands y trouveront leur compte, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse qui fait la signature de Théâtre en Campagne.

Au fil des spectacles, le public est invité à partager des moments uniques, entre rires, surprises et instants poétiques. Le festival cultive une proximité rare entre artistes et spectateurs, favorisant les échanges et la découverte.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreencampagne.ch »}]

Du 5 au 7 juin 2026

Charlotte Annoni