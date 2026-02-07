FESTIVAL, Théâtre Marc Sebbah, Muret
FESTIVAL, Théâtre Marc Sebbah, Muret samedi 9 mai 2026.
FESTIVAL Samedi 9 mai, 20h30 Théâtre Marc Sebbah Haute-Garonne
Entrée payante sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
RÉSERVATION :
https://www.helloasso.com/associations/via-sahel-muret/evenements/festival-danse-et-solidarites-samedi-9-mai-2026
En 2025, Via Sahel Muret a poursuivi son engagement, au Sénégal en aménageant une parcelle maraîchère BIO pour l’association des femmes de Thiénaba, au Burkina Faso en mettant en place trois caisses de micro‑crédits pour des associations de femmes de Toécé, qui exploitent les parcelles maraîchères aménagées par Via Sahel entre 2020 et 2023, et au Mali en finançant la cantine scolaire du village de Ningari, au Pays Dogon.
En 2026, les recettes du FESTIVAL DANSE & SOLIDARITÉS, portées notamment par l’engagement des Élèves du Département Danse du Conservatoire à Rayonnement Régional Xavier Darasse de Toulouse, financeront de nouvelles actions solidaires.
Théâtre Marc Sebbah Rue Léon Baurier 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/via-sahel-muret/evenements/festival-danse-et-solidarites-samedi-9-mai-2026 »}]
Danse et Solidarité
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