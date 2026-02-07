Fête de la librairie indépendante, Librairie A demi-mot, Muret
Fête de la librairie indépendante, Librairie A demi-mot, Muret samedi 25 avril 2026.
Fête de la librairie indépendante Samedi 25 avril, 10h00, 15h00 Librairie A demi-mot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Comment ça marche ?
Venez nous présenter un livre que vous avez aimé :
- rédigez un petit texte pour donner envie de lire votre coup de cœur (notule à récupérer à la librairie)
- nous prendrons une photo Polaroid de vous avec votre livre pour une vitrine “coups de cœur”
Vous repartirez avec :
- le livre de l’édition 2026 de la fête de la librairie “Umberto Saba, poète et libraire à Trieste…” (Gallimard)
- une fleur de saison offerte par vos libraires
Librairie A demi-mot 2 avenue Saint Germier 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie
Partagez vos coups de cœur !
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