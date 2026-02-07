Fête de la librairie indépendante, Librairie A demi-mot, Muret

Fête de la librairie indépendante Samedi 25 avril, 10h00, 15h00 Librairie A demi-mot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Comment ça marche ?

Venez nous présenter un livre que vous avez aimé :

rédigez un petit texte pour donner envie de lire votre coup de cœur (notule à récupérer à la librairie)

nous prendrons une photo Polaroid de vous avec votre livre pour une vitrine “coups de cœur”

Vous repartirez avec :

le livre de l’édition 2026 de la fête de la librairie “Umberto Saba, poète et libraire à Trieste…” (Gallimard)

une fleur de saison offerte par vos libraires

Librairie A demi-mot 2 avenue Saint Germier 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

Partagez vos coups de cœur !