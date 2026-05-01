Festival Tintam’Art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Rabastens-de-Bigorre

Festival Tintam’Art

RABASTENS-DE-BIGORRE Autour de la place centrale Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Un festival d’arts de rue

L’idée de Tintam’ART c’est l’envie de faire bouger notre village et notre canton.

L’envie de culture populaire et de qualité.

L’envie de voir des gens, de déambuler dans les rues, de sortir de chez soi, de rire et de sourire, de découvrir et de s’émerveiller.

L’envie de créer un événement chez nous et de mettre un peu de légèreté et de bonheur dans la vie des gens par le biais de spectacles dans la rue.

Partager des moments simples.

L’envie aussi que les élèves de nos écoles puissent se cultiver de la même manière que leurs camarades des villes.

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RABASTENS-DE-BIGORRE Autour de la place centrale Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie festivaltintamart@gmail.com

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English :

A street arts festival

The idea behind Tintam?ART is to get our village and our canton moving.

The desire for quality popular culture.

The desire to see people, to wander the streets, to get out of the house, to laugh and smile, to discover and marvel.

The desire to create an event in our own backyard and bring a little lightness and happiness into people?s lives through street performances.

Sharing simple moments.

We also want our schoolchildren to be able to learn in the same way as their urban peers.

L’événement Festival Tintam’Art Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65