Théâtre RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Rabastens-de-Bigorre

Théâtre

RABASTENS-DE-BIGORRE Au petit théâtre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pièce de Théâtre de Marcel PAGNOL, tirée d’une nouvelle de Jean Giono, par la Compagnie des Allumés du Théâtre d’Orleix.

Le vieux Jofroi vient de vendre son verger mais ne veut pas du tout que le nouveau propriétaire arrache ses arbres ; il entame alors une série de tentatives de suicides plus burlesques et imaginatives les unes que les autres.

On rit, on est ému avec l’univers de Pagnol, et tous les personnages hauts en couleurs que sont le curé, l’instituteur, Fonse, Tonin, Barbe et bien entendu Jofroi.

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RABASTENS-DE-BIGORRE Au petit théâtre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 60 22 mairie.rabigorre@orange.fr

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English :

A play by Marcel PAGNOL, based on a short story by Jean Giono, by the Compagnie des Allumés from the Théâtre d?Orleix.

Old Jofroi has just sold his orchard but doesn’t want the new owner to uproot his trees, so he begins a series of suicide attempts, each more burlesque and imaginative than the last.

We laugh and are moved by Pagnol?s universe, and all the colorful characters: the priest, the schoolteacher, Fonse, Tonin, Barbe and, of course, Jofroi.

L’événement Théâtre Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65