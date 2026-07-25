Informations pratiques

Saintes

Festival Transe Atlantique Hors les murs Les petits papiers de Fab

Marché Saint-Pierre (terrasse) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les Petits papiers de Fab’ sont de retour pour une animation que l’on adore ici, à Saintes, dans l’ambiance iconique du marché ! Fab, c’est une oreille absolue, qui pioche au hasard dans vos recommandations musicales pour vous faire rêver !

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Marché Saint-Pierre (terrasse) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com

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English :

Les Petits papiers de Fab? are back for an event we love here in Saintes, in the iconic atmosphere of the market! Fab has an absolute ear for music, drawing randomly from your musical recommendations to make you dream!

L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Les petits papiers de Fab Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge