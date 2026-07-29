Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo Place de l’Echevinage Saintes
samedi 22 août 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo
Place de l’Echevinage Jardin Martineau Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Festival Transe Atlantique c’est aussi l’occasion d’une inspiration hors les murs, au cœur du Jardin Martineau.
.
Place de l’Echevinage Jardin Martineau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Transe Atlantique Festival also offers an opportunity to find inspiration outdoors, in the heart of the Martineau Garden.
L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Diva canapé A CAPPELLA! Église Saint-Vivien Saintes 29 juillet 2026
- Concert à la Musardière La Musardière Saintes 1 août 2026
- Tour cycliste de Charente Maritime féminin, 26ème édition Saintes 1 août 2026
- Visite découverte Visite thématique des arènes Amphithéâtre gallo-romain Saintes 2 août 2026
- Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes 4 août 2026