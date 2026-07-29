Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo Place de l’Echevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo

Place de l’Echevinage Jardin Martineau Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Festival Transe Atlantique c’est aussi l’occasion d’une inspiration hors les murs, au cœur du Jardin Martineau.

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Place de l’Echevinage Jardin Martineau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com

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English :

The Transe Atlantique Festival also offers an opportunity to find inspiration outdoors, in the heart of the Martineau Garden.

L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Mademoislle K en solo Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge