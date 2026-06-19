Informations pratiques

Pamproux

Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone

Place du Président Mendès France Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un vallon.

Autrefois y vivaient les paysans, les lavandières et les moines. Y passaient les colporteurs, les errants, les prophètes et les poux. Et les contes ! Les personnages du village passent d’un conte à l’autre et racontent une vie à rebours, qui commence par un glas et se termine par un joyeux carillon !

Gratuit

*balade non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) .

Place du Président Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone

L’événement Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone Pamproux a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Haut Val De Sèvre