Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone Pamproux
vendredi 17 juillet 2026 · Pamproux
Informations pratiques
Pamproux
Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone
Place du Président Mendès France Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Un vallon.
Autrefois y vivaient les paysans, les lavandières et les moines. Y passaient les colporteurs, les errants, les prophètes et les poux. Et les contes ! Les personnages du village passent d’un conte à l’autre et racontent une vie à rebours, qui commence par un glas et se termine par un joyeux carillon !
Gratuit
*balade non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) .
Place du Président Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone
L’événement Festival Traverse Balade contée vive le vent ! Nathalie léone Pamproux a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Haut Val De Sèvre
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