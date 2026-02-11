Sortie Nature Promenade ichtyologique Pamprousienne

Lieu-dit Le Pouillet Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Découverte du cycle de vie de la truite fario et de la rivière Pamproux. .

Lieu-dit Le Pouillet Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 23 33 contact@peche79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Promenade ichtyologique Pamprousienne

L’événement Sortie Nature Promenade ichtyologique Pamprousienne Pamproux a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre